Chiara Ferragni, cambia tutto? Cosa c'è scritto sull'etichetta del pandoro

23 dicembre 2023 a

Si indaga sul pandoro Pink Christmas di Balocco firmato Chiara Ferragni, ma anche sulle operazioni analoghe legate alle uova di pasqua "brandizzate" e alle presunte iniziative di beneficenza. La sanzione dell'Antitrust ha aperto il "vaso di pandoro" e sui social spuntano indizi che danno ragione a una parte o all'altra. C'è per esempio una parte dell'etichetta del pandoro Pink Christmas: "Chiara Ferragni e Balocco sostengono l'Ospedale Regina Margherita di Torino, finanziando l'acquisto di un nuovo macchinario che permetterà di esplorare nuove strade per le cure terapeutiche dei bambini affetti da Osteosarcoma e Sarcoma di Ewing", si legge sul cartoncino postato sulla pagina Twitter da Mariano Cervone che chiede: "Scusate, ma dov'è che sta scritto 'per ogni pandoro acquistato' o cose simili? In lingua italiana significa che il Pandoro Balocco rientra in un progetto (più ampio) sostenuto anche da Chiara Ferragni per l'ospedale. Ma non c'è correlazione diretta tra la vendita e la donazione".

In lingua italiana significa che il Pandoro #Balocco rientra in un progetto (più ampio) sostenuto anche da #ChiaraFerragni per l'ospedale. Ma non c'è correlazione diretta tra la vendita e la donazione pic.twitter.com/bjic28EAbf — Mariano Cervone (@marianocervone) December 17, 2023

Tuttavia va ricordato che la sanzione dell'Antitrust coinvolge tutta l'attività di lancio e promozione del prodotto natalizio, non solo quell'etichetta. Intanto si allarga l’inchiesta: Ieri la Procura di Milano, nel fascicolo aperto senza ipotesi di reato né indagati in cui si sta facendo luce sul Pandoro Pink Christmas ha inserito pure il caso delle uova pasquali prodotte dalla Dolci preziosi. Anche per tale questione il magistrato titolare dell’indagine, Eugenio Fusco, ha delegato gli uomini della Guardia di Finanza ad acquisire la documentazione necessaria. E sulla solidarietà targata Ferragni indaga anche la Procura di Cuneo chi hanno redatto un fascicolo a modello 45, un atto dovuto per il criterio della competenza dato che l’azienda Balocco, produttrice del dolce natalizio, ha sede a Fossano.