Vanessa Ballan, la fuga dello stalker e quella canzone su Tiktok...

20 dicembre 2023 a

a

a

È accusato di omicidio aggravato Fandaj Bujar, il 41enne di origini kosovare indagato per la morte di Vanessa Ballan, la 27enne uccisa a Riese Pio X, in provincia di Treviso, nella giornata di ieri. L’uomo, individuato nella tarda serata dai Carabinieri di Treviso all'esito di estese ricerche, è stato condotto in carcere a Treviso dai militari dell'Arma. Secondo quanto trapela, Bujar aveva avuto una relazione con Vanessa per circa un anno, poi i due si erano lasciati. Lei, che faceva la commessa all’Eurospin, era tornata con il marito Nicola Scapinello. Così sarebbero iniziati gli atteggiamenti persecutori e molesti da parte dell'uomo, che avrebbe anche minacciato Ballan di diffondere un loro video intimo.

Altro femminicidio e poi la fuga: l'atroce morte di Vanessa Ballan

"Sono fatto così, ti do subito cuore, trasparenza e sincerità ma non pensare di fottermi perché se mi cadi dal cuore non ci risali più": questa la confessione che l'indagato per la morte di Vanessa ha affidato a un breve video su TikTok e Instagram. Subito dopo una foto con il confine sloveno all'orizzonte, ma si trattava di un depistaggio. Bujar, dopo aver tolto la vita alla 27enne, ha tentato la fuga su un camioncino. Ancora non è chiaro cosa potrebbe essere successo tra il presunto assassinio e il momento in cui l'uomo è riapparso nella sua casa ad Altivole. È ancora TikTok che potrebbe nascondere delle informazioni sul nuovo caso di cronaca che sta scuotendo l'Italia: "Mia madre mi ha cresciuto come la persona più gentile e dolce che tu abbia mai incontrato, ma se mi manchi di rispetto scoprirai perché porto il cognome di mio padre", ha condiviso il 41enne.