Cecchettin, un presepe per Giulia. Il papà crolla: "Storia ancora fresca"

È stato inaugurato il presepe dedicato a Giulia Cecchettin e allestito a villa Margherita a Treviso dall'associazione "Villa Margherita Inclusiva". A più di un mese di distanza dall'attestata morte della 22enne, prima scomparsa con l'ex fidanzato Filippo Turetta e poi ritrovata senza vita in un canalone, è stato organizzato un evento per celebrare la natività di Gesù e per ricordare la vittima dell'omicidio che è balzato agli onori di cronaca. Presente anche il papà della giovane, Gino Cecchettin. "Non potevo esimermi dal venire e accettare l'invito per l'inaugurazione di questo presepe in onore di Giulia": così ha esordito.

Poi l'uomo ha spiegato meglio e ha raccontato quanto Giulia amasse i presepi perché “cristallizzano un momento di bellezza, serenità e pace”. Gino ha confessato di essersi commosso quando è entrato nella stanza allestita con tantissime foto di Giulia. "Un papà non riesce e non commuoversi quando la sua bambina è così ben rappresentata, poi questa storia è ancora molto fresca per me, dopo tutto il can can mediatico che c'è stato sto vivendo finalmente qualche giorno di tranquillità”, ha spiegato a tutti i presenti.