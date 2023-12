Feste e ponti nel 2024: tutte le date da segnare sul calendario

19 dicembre 2023 a

A pochi giorni ormai dall'inizio del nuovo anno, molti si domandano se sarà possibile nel 2024 riuscire a combinare più giorni insieme per vacanze e riposo. I dodici mesi in arrivo sono ricchi di opportunità per chi avrà la possibilità di inserire le ferie in modo da creare strategicamente i cosiddetti "ponti". Ciò che emerge, prendendo il calendario in mano, è in primo luogo la presenza di due weekend lunghi e diverse opportunità di ponte, sia durante la primavera, tra il 25 aprile (Festa della Liberazione) e il 1° maggio (Festa dei Lavoratori), che durante il periodo di Ferragosto.

Ma scopriamo nel dettaglio come potremo organizzare l'anno venturo e assicurarci, quindi, dei giorni di stop. Il 2024 si apre subito con un Capodanno che arriva di lunedì. Tuttavia, la Befana, il 6 gennaio, cade di sabato. Anche il 2 giugno, la Festa della Repubblica, arriva nel weekend: sarà domenica. Lo stesso discorso vale per l' 8 dicembre: la Festa dell'Immacolata è di domenica, per cui bisognerà attendere il Natale, che sarà di mercoledì, per pensare seriamente alle vacanze.

Ecco il calendario completo: 1 Gennaio 2024, Capodanno, lunedì; 6 Gennaio 2024, Epifania, sabato; 25 Aprile 2024, Festa della Liberazione, giovedì; 1 Maggio 2024, Festa dei Lavoratori, mercoledì; 2 Giugno 2024, Festa della Repubblica, domenica; 15 Agosto 2024, Ferragosto, giovedì; 1 Novembre 2024, Tutti i Santi, venerdì; 8 Dicembre 2024, Immacolata, domenica; 25 Dicembre 2024, Natale, mercoledì; 26 Dicembre 2024, Santo Stefano, giovedì; 31 Dicembre 2024, San Silvestro, martedì.