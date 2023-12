Terrorismo, rischi elevati in vista del Natale. Prosegue lo stop a Schengen al confine con la Slovenia

16 dicembre 2023 a

L’allerta terrorismo resta altissima in Europa e anche in Italia si prova a prevenire ogni tipo di disastro. E’ stata infatti prorogata la sospensione di Schengen ai confini per la Slovenia, per 30 giorni a partire dal 20 dicembre, proprio a causa dello «innalzamento del rischio di infiltrazioni terroristiche» in vista delle festività di Natale e fine anno. La decisione è del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che lo ha comunicato in una lettera indirizzata ai vertici dell’Unione europea.

«Il persistere della minaccia di azioni terroristiche, alimentata dall’intensificarsi dei focolai di crisi ai confini dell’Europa, con particolare riferimento all’attacco condotto nei confronti di Israele e la successiva operazione militare a Gaza, continua a essere oggetto di particolare preoccupazione per quanto riguarda il rischio di azioni violente all’interno dell’Unione europea, anche tenuto conto dell’approssimarsi delle festività natalizie e di fine anno», scrive il ministro a Bruxelles. Per questo «nell’attuale fase di innalzamento del rischio di infiltrazioni terroristiche, emerge l’esigenza di prorogare i controlli alle frontiere terrestri interne con la Slovenia, ai sensi dell’articolo 25 del Regolamento (UE) 2016/399 (Codice frontiere Schengen), a decorrere dal 20 dicembre 2023 per la durata di 30 giorni».