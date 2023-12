Redditi dei parlamentari, quanto guadagnano i politici: le dichiarazioni 2023

15 dicembre 2023 a

a

a

I siti di Camera e Senato stanno pubblicando le dichiarazioni dei redditi dei parlamentari. Con un reddito complessivo di 3.217.735 euro, in crescita rispetto agli oltre 2,5 milioni di euro (2.584.448) dichiarati nel 2022, Matteo Renzi, leader di Italia viva, è il senatore più ricco. Superato l’archistar Renzo Piano, senatore a vita, che era in testa l’anno scorso con 5.974.309 euro dichiarati in Francia e 386.637 in Italia, e quest’anno cala a un totale di circa 2,9 milioni di euro. Al terzo posto, per il momento, fra i parlamentari, si piazza il deputato di Fratelli d’Italia, Giulio Tremonti, presidente della commissione Affari esteri e comunitari di Montecitorio, con 2.594.853 euro. La premier e presidente di FdI Giorgia Meloni, inoltre, dichiara un reddito complessivo di 293.531 euro, in crescita rispetto ai 160.706 euro del 2022 per effetto delle vendite del libro ’Io sono Giorgia'. Fra gli altri leader di partito, per la segretaria del Pd, Elly Schlein, 94.725 euro, mentre il leader della Lega e vicepremier, Matteo Salvini, sfiora i 100mila euro (99.699).

Se sul sito della Camera non c’è ancora la dichiarazione dei redditi aggiornata del presidente del M5S, Giuseppe Conte (34.095 euro nel 2022) e del segretario nazionale di FI e vicepremier, Antonio Tajani (54.920 euro l’anno scorso), figura invece il leader di Azione, Carlo Calenda, che quest’anno ha dichiarato 85.292 euro. È Daniela Santanché l'esponente del governo con il reddito più alto rea quelli eletti in Parlamento. Infatti sui siti di Camera e Senato mancano, ovviamente, gli esponenti dell’esecutivo che non sono stati eletti in Parlamento - tra questi, solo per citarne alcuni, Guido Crosetto, Giovanbattista Fazzolari e Matteo Piantedosi - nonché coloro che non hanno ancora caricato la dichiarazione dei

redditi 2023, riferita all’anno fiscale 2022, che va infatti resa pubblica entro fine anno.

La ministra del Turismo si aggiudica la vetta dei redditi più sostanziosi, a quota 298.638. Con un imponibile ben sopra i 100mila euro è la ministra Anna Maria Bernini, che dichiara per il ’22 122.651 euro. Il responsabile degli Affari regionali e le Autonomia Roberto Calderoli vanta un imponibile di 145.054. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti dichiara all’Erario 99.761 euro, Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare 101.108 euro. E ancora: la responsabile della Famiglia Eugenia Roccella 70.896, Adolfo Urso, ministro del Made in Italy, a quota 124.261, e il ministro dell’Energia Gilberto Pichetto Fratin, con un reddito di 140.252 euro.