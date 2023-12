Meteo, Giuliacci e l'altalena pericolosa: "Quali saranno le temperature"

15 dicembre 2023 a

Temperature in altalena. Il sito meteogiuliacci.it non ha dubbi e, per le prossime ore, descrive una situazione meteorologica in rapida e consistente alternanza. In queste ore stiamo assistendo a una ventata di aria fredda che, nel weekend, porterà le temperature a scendere fino quasi a sfiorare lo zero. Le massime, invece, si terranno su quote attorno a 12-13 gradi.

La situazione cambierà radicalmente tra lunedì 18 e mercoledì 20 dicembre, quando il tempo risulterà ancora in prevalenza soleggiato e anche piuttosto mite con temperature minime che scenderanno a 10 gradi e massime fino a 16-17 gradi. Quello che accadrà da giovedì in poi non è ancora del tutto chiaro ma le condizioni meteo potranno cambiare ulteriormente.