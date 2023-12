Threads, la funzione che fa impazzire gli utenti: "Si può fare freestyle"

14 dicembre 2023 a

a

a

Threads è arrivato in Italia. L’app di Meta creata dal team di Instagram per condividere messaggi di testo e partecipare a conversazioni pubbliche è online e, in pratica, è la risposta di Mark Zuckerber a Twitter. “Oggi apriamo Threads a più paesi in Europa. Benvenuti a tutti”, ha scritto mr Facebook. Cosa si può fare con Threads? È possibile caricare link, foto e video ma anche audio. I limiti attuali sono di 500 caratteri per post e 5 minuti per i video. Iscriversi è semplicissimo, soprattutto per chi ha già un account Instagram. Basta collegarsi alla homepage, scaricare l'app per Android o iPhone e accedere con l'utenza Instagram già esistente oppure crearne una nuova. Nel primo caso, è possibile caricare automaticamente dati e contatti del proprio profilo di Instagram.

Il Pd sbarca sul nuovo social, il primo post è un disastro: "Ma è uno scherzo?"

Tra le funzioni che hanno sorpreso i tanti utenti che stanno testando l'app c'è quella dei post audio. È infatti possibile creare dei threads vocali di 30 secondi o rispondere a quelli degli utenti con na nota audio che può essere trascritta. Basta attivare la funzione di un nuovo threat e toccare l'icona del microfono. Una novità che sovrappone i classici post e le note vocali che imperversano su WhatsApp. Il cantautore Calcutta, tra i tanti, commenta con un thread audio: "Finalmenteil social doce di può fare freestyle".