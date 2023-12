Napoli, scomparsa la tiktoker Laura La Divina: il timore dell'amica

14 dicembre 2023 a

a

a

Scomparsa "Laura la divina": la tiktoker napoletana è stata al centro di un appello di Chi l'ha visto?, la trasmissione condotta da Federica Sciarelli su Rai3, mercoledì 13 dicembre. Si sarebbe allontanata intorno alle 17 da casa e da allora nessuno sarebbe più riuscito a rintracciarla, il telefono cellulare risulterebbe spento. Non si hanno notizie da ieri.

La tiktoker transgender sta attraversando un momento di fragilità, viene sottolineato nella trasmissione. Un'altra tiktoker, che fa spesso video con lei, Rita De Crescenzo, ha lanciato ieri l'allarme dopo non aver avuto più notizie. "Ci stanno arrivando molte chiamate da Napoli per la scomparsa di una ragazza molto conosciuta come Laura La Divina. Che cosa è successo? Ci dicono che si è allontanata prima delle cinque del pomeriggio e che nessuno l’ha più vista”, ha spiegato Sciarelli. “Ci hanno anche detto che in questo periodo sta attraversando un momento di fragilità e quindi i suoi cari sono molto preoccupati. Parliamo di una nota tiktoker quindi ci stanno contattando in molti. Se avete notizie potete contattarci”.

Secondo quanto riportato, Laura da qualche tempo vive a casa di Rita. “Ragazzi abbiamo fatto la chiamata anche alla televisione, perché non si trova. Nessuno la sta trovando e il telefono è ancora spento. Non mi dite che è normale, lei non ha mai fatto una cosa del genere”, ha spiegato sui social De Crescenzo. “Io ho molta paura di quello che può essere successo (...), Laura è una buona, magari qualcuno l’ha buttata in un’auto e se l’è portata via e poi chissà dove sarà adesso”, ha detto in video.