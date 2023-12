Migranti, le foto che inguaiano la Ong di Casarini: "Operazioni pianificate"

11 dicembre 2023 a

a

a

Ci sono sei foto che imbarazzano non poco Luca Casarini e la sua Ong, Mediterrana saving humans, già sotto inchiesta a Ragusa per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Sono state scattate dalla Guardia costiera libica il 18 marzo 2019 e ritraggono la Mar Jonio, la nave della ong di Casarini, che prende a bordo 49 migranti. Altre due foto, scattate poco prima, mostrano che lo scafo utilizzato dai migranti navigava senza problemi e gli stessi passeggeri non erano in pericolo di vita come asserito. Tuttavia vengono ugualmente "soccorsi" dalla Mar Jonio per essere trasferiti nel "porto sicuro" più vicino. A pubblicare le immagini scattate dalla Guardia costiera è stato Migrant rescue watch, il sito gestito da un giornalista canadese, Rob Gowans, che accusa Mediterranea di "pianificare operazioni" di salvataggio.

La ong dell'ex disubbidiente veneto è già nelal bufera per i finanziamenti per centinaia di migliaia di euro che riceveva da almeno tre Arcivescovi italiani grazie agli appoggi nelle gerarchie vaticane, come emerso dall'inchiesta della Procura di Ragusa che ha al centro un altro trasbordo di migranti, nel 2020, quando la Mar Jonio prende a bordo 27 profughi provenienti dal cargo danese Etienne Maersk. Lo stesso, ricorda il Girodane, che alla ong di Casarini "versa 125mila euro".