Milano, turista beffato: "placca" la borseggiatrice ma i 14mila euro...

Solito copione sulla metro di Milano dove imperversano i borseggi ai danni di turisti come raccontano le cronache. Il malcapitato stavolta è un turista azero che ha avuto la prontezza di riflessi di bloccare la presunta ladra, ma gran parte del consistente bottino sarebbe sparita nel nulla, forse passata di mano a un complice. I fatti sono avvenuti il giorno dell’Immacolata mentre il turista 45enne era in transito nella metropolitana di Milano all'uscita della fermata Centrale. Avvicinato dalla 21enne romena di origini rom sulle scale mobili l'uomo ha capito che c'era qualcosa che non andava e ha reagito. Ha rincorso la giovane per il mezzanino e l'ha trattenuta fino all'arrivo del personale dell'Atm e poi della Polizia.

Dopo lo scippo scatta il pestaggio: che fine fa la borseggiatrice

La 21enne romena, con precedenti specifici per borseggio come è stato verificato in seguito, aveva 1.400 euro. Tuttavia l'uomo originario dell'Azerbaigian lamenta un furto molto più consistente, di 14mila euro in contanti. In sospetto è che la giovane borseggiatrice sia riuscita a disfarsi quasi interamente dell’ingente somma rubata, probabilmente passandola a un complice che si trovava nelle immediate vicinanze del luogo in cui è avvenuta la rapina.