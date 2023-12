Gino Cecchettin da Fazio, bufera sui caso post sessisti: "Glielo chiederai?"

09 dicembre 2023 a

a

a

Gino Cecchettin sarà, insieme al cantante Claudio Baglioni, l'ospite principale della puntata di domenica 10 dicembre di Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio su Nove. Il discorso pronunciato dal padre di Giulia Cecchettin, uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta, ai funerali ha avuto un impatto enorme. "Dopo l’importante discorso pronunciato per ricordare sua figlia Giulia, questa domenica a #CTCF ospiteremo Gino Cecchettin", annuncia sui social la trasmissione. L'uomo è diventato uno dei portavoce della necessità di un cambiamento culturale nella società e del contrasto nella violenza di genere. Tuttavia il suo nome è finito al centro delle critiche di molti utenti dei social, soprattutto su X, l'ex Twitter, dove sono spuntati suoi presunti post dal contenuto sessista e osceno pubblicati anni fa.

"Per fortuna erano in un posto affollato": il retroscena della consulente dei Cecchettin

Il profilo in questione ora risulta cancellato, e non è chiaro se i tweet incriminati siano autentici o frutto di modifiche postume. Open utilizzando degli strumenti che conservano la "memoria" delle pagine pubblicate dai siti internet (come la versione web di Twitter), ha analizzato post provenienti dall'account in questione, la cui paternità non è comunque certa. "La maggiore parte", scrive il sito, "aveva caratteristiche politiche. Si comprende come non gli andassero a genio né Matteo Salvini né il Movimento 5 stelle, e come ironizzasse ogni tanto anche su Matteo Renzi. In un post respinge le tesi complottiste sul crollo del Ponte Morandi a Genova. Qualcuno dei post sessisti incriminati in effetti appare dalla memoria di Internet, altri invece non corrispondono".

Gino Cecchettin, il giallo dei post sessisti: bufera per gli screenshot

Comunque sia, i sospetti su Cecchettin scatenano chi non vedeva l'ora di intaccare la reputazione del simbolo maschile della lotta al patriarcato e alla cultura maschilista. Tanto che l'account X di Che tempo che fa è ora subissato di richieste: "Parlerete anche dei post sessisti?", scrive un utente mentre altri postano gli screenshot che riportano le presunte uscite social dell'uomo. Naturalmente molti prendono invece le difese di Cecchettin: "Dobbiamo prendere esempio da questo padre che sta dando consigli alla società per sua figlia Giulia non criticarlo o insultarlo", si legge in calce al post. Per altri utenti è chiaro che i post non possono essere suoi: "Gli chiederete se ha idea di chi possa avergli hackerato l'account?". Per sapere se Cecchettin chiarirà il caso bisognerà attendere domenica sera.