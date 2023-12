Chi l'ha visto, le chat tra Filippo ed Elena Cecchettin. "Falla respirare"

07 dicembre 2023 a

Un rapporto chiuso che lui, Filippo Turetta, non considerava tale. Emergono nuovi documenti nel caso del femminicidio di Giulia Cecchettin. In una chat che è stata mostrata mercoledì 6 dicembre da Chi l'ha visto?, su Rai3, si leggono alcuni messaggi tra lo studente in carcere per l'omicidio dell'ex fidanzata ed Elena Cecchattin, sorella di Giulia. Siamo nella settimana precedente al delitto, dopo che la ragazza aveva lasciato, definitivamente, Turetta. Lui chiede a Giulia di "accendere il cellulare" perché era "da ore" che non gli rispondeva. Lamenta che aveva avuto da Giulia la promessa di essere contattato, ma non era avvenuto.

Elena gli risponde di no, ma lui insiste: "Non è giusto. Non può non cag... per tutte 'ste ore. Mi aveva promesso ieri che mi scriveva durante la giornata. Dille almeno che le ho scritto". La sorella di Giulia replica: Filippo, dalle un attimo di respiro". Ma lui incalza: "Di respiro da cosa? Mi aveva promesso che mi mandava qualche foto e video della giornata". "Scusa e grazie", sono gli ultimi messaggi pubblicati. Nel corso della puntata del programma condotto da Federica Sciarelli è stato diffuso anche un audio in cui si sente, per la prima volta, la voce di Filippo. SI tratta di un messaggio vocale inviato agli amici sulla festa che stavano organizzando per la laurea. "Ciao, volevo chiederti un'opinione. Ho raccolto tutti i dettagli che avevamo scritto per la caricatura sulla chat e ci stavano tutti, però c'erano tipo...un paio di cose. Non saprei come dire. Ad esempio le tisane, anzi da quello che so alla Giulia non piacciono le tisane. Anzi, da quello che so, non le beve. Proprio non le ha mai bevute quasi, anzi per lei sono acqua sporca, però qualcuno l'aveva detto. Che facciamo? Lo diciamo lo stesso da mettere nei dettagli?", dice il ragazzo in riferimento a una piccola caricatura goliardica, come d'uso nelle università. Anche in quel contesto Turetta voleva controllare ogni aspetto della vita della ex fidanzata.