Giulia Cecchettin, esclusiva di Chi l'ha visto: fuori l'audio con la voce di Turetta

Una nuova puntata di Chi l'ha visto e un nuovo, importante, capitolo sul caso Cecchettin. In esclusiva e in diretta televisiva, Federica Sciarelli ha diffuso un audio in cui si sente, per la prima volta, la voce di Filippo Turetta, il ragazzo che prima è sparito insieme all'ex fidanzata, poi l'ha uccisa a coltellate e, infine, prima di venire bloccato in Germania, si è abbandonato a una fuga folle. Oltre a ricostruire i passaggi del delitto e a fare luce sul rapporto tra i due giovani, offrendo ai telespettatori prove concrete, il programma di Rai 3, ha fatto sentire una nota vocale che il 21enne ha probabilmente inviato a qualcuno che conosceva bene la vittima.

“A lei non piacciono le tisane…”: La voce di Filippo Turetta, che non era più il fidanzato di #GiuliaCecccettin ma cercava di esercitare un controllo anche sulla sua festa di laurea, che doveva essere pochi giorni dopo l’omicidio.#chilhavisto→https://t.co/gGD1ra9GoT pic.twitter.com/v9w8rzqJY5 — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) December 6, 2023

"Ciao, volevo chiederti un'opinione. Ho raccolto tutti i dettagli che avevamo scritto per la caricatura sulla chat e ci stavano tutti, però c'erano tipo...un paio di cose. Non saprei come dire. Ad esempio le tisane, anzi da quello che so alla Giulia non piacciono le tisane. Anzi, da quello che so, non le beve. Proprio non le ha mai bevute quasi, anzi per lei sono acqua sporca, però qualcuno l'aveva detto. Che facciamo? Lo diciamo lo stesso da mettere nei dettagli?": il riferimento è probabilmente a una tradizione veneta. È consuetudine che al conseguimento della tanto sospirata laurea, gli amici del laureando organizzino festeggiamenti e scherzi per deriderlo: il papiro di laurea è un cartellone celebrativo che raccoglie in forma scritta tutti gli avvenimenti più ridicoli e le disavventure del laureato, le sue frasi celebri e una serie di ironici ringraziamenti. Domina il cartellone la caricatura dello studente rappresentato in pieno stile goliardico.

Filippo Turetta, quel segnale in carcere: "Non si è pentito"

"A meno che tu non mi contraddici e dici che è una sua caratteristica, ma boh. Non mi pare proprio. Possiamo anche tralasciarlo il dettaglio che hanno scritto", si sente ancora. Giulia Cecchettin è scomparsa ed è stata uccisa proprio a poche ore dal giorno del conseguimento della laurea in ingegneria biomedica e, stando a questo audio, sembra proprio che Turetta stesse collaborando con persone care alla ragazza per farle una sorpresa e per festeggiarla.