Meteo, bomba di Giuliacci sul mese di gennaio: Italia spaccata a metà

Il freddo è arrivato e si è fatto sentire talmente tanto che ha dato il via a un gioco impazzito di ipotesi e di supposizioni sul possibile arrivo della neve. In molte occasioni, sono stati i meteorologi stessi a confermare i venturi fiocchi in alcune regioni della penisola italiana. Ma che gennaio ci aspetta? Il team del colonnello Mario Giuliacci ha provato, sul sito ilmeteo.it , a fare chiarezza: "Ci sono importanti novità per quanto riguarda il prosieguo dell'inverno e in particolare il mese di gennaio. Ecco le primissime indiscrezioni. Dopo un dicembre che dovrebbe risultare più mite della media ma anche più precipitativo, gennaio saprà essere un mese pienamente invernale?", hanno premesso gli esperti.

La prima metà del primo mese dell'anno "dovrebbe essere la più fredda per quanto riguarda il settentrione, la seconda metà per il centro e invece per il meridione inizio febbraio": questo è ciò si deduce dalle statistiche climatologiche. "Un buon mese di gennaio manca ormai dal 2017, quando un'irruzione gelida interessò l'intera penisola", ha precisato la squadra di Giuliacci. Poi i meteorologi hanno aggiunto: "Le tendenze del mese prossimo potrebbero ancora una volta a confermare un periodo più caldo della media, con precipitazioni però in calo rispetto a dicembre. Questo perché l'anticiclone mediterraneo dovrebbe essere un po' più persistente sul nostro paese ed eventuali ingressi freddi da est non sono utili per quanto riguarda le precipitazioni su alcune zone d'Italia".