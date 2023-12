Venezia, la gondola si ribalta e i turisti finiscono in acqua "per una foto"

04 dicembre 2023 a

a

a

Cosa c'è di più bello di un giro in gondola a Venezia? Peccato, però, che per un gruppo di turisti l'avventura sia finita male. Sta facendo il giro del web il video che ritrae i minuti successivi all'incidente. Saliti sulla tipica imbarcazione del capoluogo della regione Veneto, i passeggeri hanno pensato bene di non distribuirsi e di sedersi tutti dallo stesso lato per scattare una foto. Il mancato equilibrio del peso ha fatto andare in scena l'imprevisto. All'improvviso, infatti, la gondola si è ribaltata e tanto i turisti quanto il barcaiolo sono finiti in acqua.