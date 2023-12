Tir di traverso, spari e chiodi: tentato assalto al portavalori, panico sul'A4

04 dicembre 2023 a

Asslato da film al portavalori. Tentata rapina questa mattina poco dopo le 6 sull’autostrada A4 Torino Milano, nel territorio del comune di Romentino in provincia di Novara. Un commando di ladri ha tentato di bloccare un furgone blindato ostruendo la carreggiata con un camion messo di traverso. Il conducente del mezzo portavalori è però riuscito a evitare l’ostacolo e a proseguire la marcia. Raggiunto il casello di Novara Est, è uscito dall’autostrada mettendosi in salvo. Secondo quanto si è appreso sono stati sparati alcuni colpi di pistola ma non ci sono feriti. I rapinatori hanno sparso chiodi sul manto stradale, per rallentare gli inseguitori. Per questa ragione il traffico in autostrada è rimasto a lungo interrotto fino al casello di Marcallo Mesero.

Secondo quanto si è appreso dall’ufficio stampa della società proprietaria del furgone portavalori, il blindato era partito da Paderno Dugnano, nel Milanese ed era diretto a Torino. A sventare il tentativo di assalto è stato l’autista del mezzo che è riuscito a infilare il varco lasciato libero dal Tir messo di traverso dai rapinatori sulla carreggiata: il mezzo pesante non era abbastanza lungo per occludere completamente lo spazio e l’autista del blindato è riuscito ad approfittarne per sfuggire.

Sono state pesanti le conseguenze sul traffico. Fino alle 11 circa il traffico è rimasto completamente bloccato in entrambi i sensi di marcia, con code che hanno superato i cinque chilometri. È stata poi riaperta la corsia in direzione Milano, che era quella non direttamente interessata dall’evento. Proseguono intanto le indagini per ricostruire i fatti.

Un colpo analogo si è verificato in Sardegna. È caccia all'uomo con posti di blocco sparsi in tutta l’Ogliastra per bloccare i banditi che questa mattina hanno dato l’assalto a un furgone portavalori sulla statale 125, all’altezza di Tertenia in Ogliastra. I banditi sono entrati in azione intorno alle 8.15 e, secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, avrebbero sbarrato la strada con un catenaccio in acciaio e dato fuoco a dei copertoni che hanno sparso sulla carreggiata per far rallentare il traffico e assaltare il furgone portavalori. I banditi sarebbero scappati poi verso sud, in direzione Cagliari, facendo perdere le loro tracce, ma prima avrebbero dato fuoco ad alcune auto, probabilmente anche allo stesso furgone portavalori. Non è chiaro se siano riusciti a prelevare il bottino. Sul posto oltre ai carabinieri della Compagnia di Jerzu sono arrivati i colleghi del Nucleo operativo di Nuoro.