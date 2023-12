Giulia Cecchettin, l'ultimo saluto nei funerali a Padova. L'Italia mostra tutto il suo affetto

04 dicembre 2023 a

Dopo che le sorti di Giulia Cecchettin hanno tenuto l'Italia col fiato sospeso per una settimana e dopo l'epilogo peggiore, martedì 5 dicembre è il giorno dell'ultimo saluto alla studentessa di 22 anni, uccisa brutalmente dal suo ex fidanzato Filippo Turetta. Migliaia di persone si riuniranno fuori dalla chiesa di Santa Giustina a Padova per il suo funerale. Le esequie cominceranno alle 11 e saranno officiate dal vescovo di Padova, Claudia Cipolla. A seguire, alle 14, un momento di preghiera nella Chiesa Parrocchiale di Saonara per un saluto da parte della comunità. Dopo le esequie, Giulia riposerà accanto alla mamma Monica, morta a 51 anni a ottobre dello scorso anno per malattia.

La capienza della chiesa sarà ridotta a 1200 posti, all'esterno e in Prato della Valle sono stati allestiti dal Comune due maxi schermi per dare a tutti la possibilità di seguire la cerimonia. In Veneto è stato proclamato il lutto regionale e il presidente Luca Zaia, che sarà presente al funerale ha chiesto "un segnale corale, forte e chiaro, contro la violenza di genere. Una giornata che diventi indelebile, che segni il passo perché fatti come questo possano non ripetersi più. Lo dobbiamo a Giulia, nel cui ricordo, e nel ricordo di tutte le donne uccise senza un perché, continueremo a lavorare stretti gli uni agli altri nel combattere la violenza di genere".

Mentre a Vigonovo, la città in cui la giovane viveva con la famiglia è stata tolta la gigantografia affissa sul Municipio. La foto della giovane sorridente verrà infatti spostata nella basilica di Padova. E proprio quel sorriso è "il regalo più bello"- scrive la famiglia Cecchettin sul manifesto che annuncia le esequie e "il tuo amore un messaggio per il mondo" per la loro amata Giulia "tolta al nostro grande affetto". Affetto che sicuramente non mancherà, ne è certo anche il papà Gino che nei giorni scorsi ha spiegato di aver deciso di celebrare i funerali nella grande basilica di Santa Giustina perché "arrivi un messaggio di grande partecipazione". In chiesa papà di Giulia leggerà un messaggio scritto perché "non sono bravo con le parole" per salutare per l'ultima volta la sua bambina.