Rozzano, aggressione con coltelli e martello: violenza fuori da una discoteca

Evento choc all'alba nei pressi di una discoteca a Rozzano, alle porte di Milano, dove un uomo di 39 anni è stato vittima di un brutale attacco. La vittima è stata assalita da un gruppo di individui, subendo un'aggressione con coltelli e martellate. Il violento episodio si è consumato questa mattina, lasciando l'uomo con una decina di ferite al torace e all'addome, oltre a una martellata al volto. Immediatamente soccorso dal personale del 118, il ferito è stato trasportato in condizioni critiche all'ospedale Humanitas di Rozzano, dove fortunatamente è ora fuori pericolo di vita grazie alle cure tempestive. Le indagini sono già in corso sotto la supervisione dei Carabinieri, che cercano di identificare gli aggressori responsabili di questo atroce episodio.

Non è la prima volta che Rozzano è teatro di episodi violenti, poiché recentemente diversi individui di nazionalità marocchina sono stati coinvolti in un'altra aggressione, presumibilmente legata a questioni legate allo spaccio di stupefacenti. Le forze dell'ordine stanno anche analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per ottenere ulteriori dettagli e informazioni utili alle indagini. Sempre più violenza nel capoluogo lombardo.