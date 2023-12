Viareggio, arrestato dopo aver perseguitato l'ex fidanzata: cosa le ha fatto

02 dicembre 2023 a

Un uomo di 43 anni residente a Viareggio è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di atti persecutori nei confronti della sua ex fidanzata di 36 anni. Il provvedimento è stato preso dalla Procura della Repubblica al culmine di un procedimento nato a seguito della denuncia della vittima che non ne poteva più di ritrovarsi braccata dall’uomo che la tempestava di messaggi, sovente offensivi e, ogni volta che lei usciva, se lo ritrovava alle costole.

Un primo ammonimento, infatti, non aveva sortito gli effetti desiderati per cui la vittima aveva deciso di denunciare le persecuzioni che subiva. Così, il 19 settembre scorso, era arrivata la prima misura cautelare in virtù della quale all’uomo veniva intimato di non avvicinarsi alla sua ex fidanzata. Ma l’uomo aveva continuato a mandare messaggi e appostarsi in ogni angolo della città per poterla incontrare. Così il 29 settembre, a causa delle continue violazioni, era stato sottoposto agli arresti domiciliari, dove è rimasto fino alla sera del 30 novembre, quando, dopo essere uscito di casa, ha pensato di farsi vedere sotto casa della sua ex. La polizia è immediatamente intervenuta e ha riaccompagnato l’uomo agli arresti domiciliari, avviando al tempo stesso le procedure per l’aggravamento del regime di custodia. Dopo poche ore la Procura ha disposto per lui la misura cautelare in carcere che è stata già eseguita dalla polizia.