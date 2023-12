Meteo, l'instabilità domina su dicembre. “Cuscino freddo”, Giuliacci e le previsioni gelide

01 dicembre 2023 a

L’instabilità caratterizzerà il meteo di dicembre, con un clima che risentirà della totale assenza di anticicloni. Un nuovo bollettino sulle previsioni del tempo dei prossimi giorni è stato pubblicato dal colonnello Mario Giuliacci, che spiega così la situazione attuale: “L'Italia è bersaglio di continui fronti Atlantici o di discese fredde da nord. Dicembre parte con un'ondata di maltempo particolarmente insistente su tutto il Nord, mentre altrove regnerà il sole con un clima in netto addolcimento. Sabato 2 però arriva un altro fronte perturbato e che dovrebbe coinvolgere maggiormente le regioni centrali fino al Lazio e il Nord-Est. Più riparato il Piemonte e decisamente soleggiato dalla campagna in giù. Domenica 3 residua instabilità su Medio Adriatico e qualche pioviggine locale al Meridione, poi sole deciso per tutti”.

Ma non durerà a lungo la quiete nei cieli. “Ecco che da lunedì 4 Dicembre si aprirebbero le danze per la neve al Settentrione - viene anticipato sul sito meteogiuliacci.it -. Un fronte atlantico (non particolarmente rigido ma su suolo gelato, dovuto a cuscino freddo padano) dovrebbe riuscire a comportare delle nevicate fino in pianura. Potrebbe essere l'occasione di neve al piano per Piemonte, Lombardia e basso Veneto, mentre in Emilia Romagna sarà più difficile. Altrove solo pioggia e quota neve tra 1000 e 1500 metri in Appennino. Oltretutto - l’avviso finale del meteorologo - mercoledì 6 potrebbe arrivare ancora un altro fronte”.