Salsomaggiore, altro femminicidio: nuova vittima, colpita con una mazza da baseball

La triste cronaca di un altro femminicidio in Italia. Una donna è stata uccisa a colpi di mazza da baseball a Salsomaggiore Terme, in provincia di Parma. La tragedia è avvenuta questa mattina: la vittima, di origini straniere, sarebbe stata colpita più volte e sarebbe morta per la gravità delle ferite riportate. Sul posto sono intervenuti i carabinieri ed è stato fermato il marito della donna. La donna, riferisce Lapresse, è stata colpita in casa più volte dal marito convivente. Una giovane donna carabiniere, libera dal servizio, sentendo la vittima urlare e chiedere aiuto è intervenuta da sola e ha fermato il presunto autore, poi aiutata dalla pattuglia del radiomobile di Salsomaggiore. La donna è però deceduta poco dopo. Un’altra vicenda tragica che scuote il mondo femminile dopo la maxi-manifestazione di sabato scorso contro la violenza sulle donne. E una nuova vittima si aggiunge al lungo elenco delle donne uccise nel 2023 nel nostro Paese.