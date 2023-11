Reggio Emilia, apre lo sportello e la aggredisce nel parcheggio del supermercato

26 novembre 2023 a

a

a

La storia di Giulia Cecchettin ha fatto suonare un campanello d'allarme. Ieri molti sono scesi in piazza per manifestare contro la violenza sulle donne. Tuttavia, continuano ad arrivare spaventose notizie di cronaca. Violenza sessuale in un parcheggio del supermercato a Reggio Emilia. I carabinieri della stazione di Corso Cairoli hanno arrestato un 55enne in esecuzione di ordinanza cautelare restrittiva richiesta dalla locale Procura, diretta da Gaetano Paci. I fatti risalgono al 12 ottobre: intorno alle 18.30 la vittima, una 23enne reggiana, era appena salita a bordo della sua auto, quando l'uomo ha aperto la portiera ed è entrato nell'abitacolo cercando di baciarla, toccarla e spingerla sui sedili. La ragazza è riuscita però a divincolarsi e a fuggire in auto. Quindi la denuncia ai carabinieri della stazione di Corso Cairoli che hanno avviato le indagini. L'autore dell'aggressione, abitante a Reggio Emilia, è stato identificato grazie alle testimonianze e all’analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza. Il presunto responsabile della violenza è stato denunciato, arrestato e posto ai domiciliari.