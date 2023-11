Filippo Turetta, svolta nella difesa: "Rinuncio al mandato"

25 novembre 2023 a

L’avvocato Emanuele Compagna lascia la difesa di Filippo Turetta. In una nota, spiega le ragioni: "Con l’arrivo in Italia di Filippo Turetta considero concluso il mio incarico d’ufficio. Oggi, infatti, egli ha potuto nominare difensori di fiducia, tra cui anche me. Ho depositato, però, rinuncia nel pomeriggio a tale nomina. Fin dall’inizio avevo rappresentato ai genitori, che mi avevano espresso stima, l’opportunità di una nomina di fiducia, pertanto non vi è alcun legame con le polemiche che qualcuno ha sollevato recentemente. Resto umanamente vicino al dolore delle famiglie".

Le polemiche a cui si riferisce Compagna sono quelle relative a vecchi post sui social sulla violenza femminile e con commenti ritenuti sessisti. Oggi Turetta, nel carcere di Verona, ha incontrato il legale nominato dalla famiglia, l’avvocato Giovanni Caruso, che dunque non sarà affiancato da Compagna. "Il ragazzo non ha detto sostanzialmente nulla, non abbiamo affrontato i profili dell’accusa2, ha detto al termine dell’incontro annunciando che l'interrogatorio di garanzia di terrà martedì.