Giulia Cecchettin, fuori l'audio-confessione su Filippo: "Vorrei che sparisse ma..."

La storia di Giulia Cecchettin ha sconvolto l'Italia. La 22enne sparita nel nulla insieme all'ex fidanzato è stata poi ritrovata, a distanza di una settimana, senza vita e abbandonata in un canalone. Filippo Turetta, il presunto assassino, dopo una fuga folle, è stato fermato e arrestato in Germania, per poi essere rinchiuso in una cella del carcere di Halle. C'è il via libera del tribunale tedesco all'estradizione del giovane che, stando a quanto si apprende, avrebbe confessato ai poliziotti di aver "pensato di farla finita". Ieri sera, però, si è aggiunto un tassello a questa tragica vicenda. Il Tg1 ha diffuso, prima dell'approfondimento di Chi l'ha visto, un audio in cui proprio Giulia parla dei problemi del rapporto con Filippo dopo la rottura.

Si tratta di una nota vocale in cui la ragazza si sfoga con un'amica e racconta le sue difficoltà nel gestire una relazione che ritiene conclusa, nonostante l'affetto: "Mi sento in una situazione in cui appunto vorrei che sparisse, vorrei non avere più contatti con lui, però allo stesso tempo lui mi viene a dire cose del tipo che è super depresso, che ha smesso di mangiare, che passa le giornate a guardare il soffitto, che pensa solo ad ammazzarsi, che vorrebbe morire".

Giulia, nell'audio, è sincera e ammette di non sapere come chiudere il rapporto senza fare del male a Filippo: "Non me le viene a dire per forza secondo me come ricatto, però suonano molto come ricatto e allo stesso tempo mi viene a dire che l’unica luce che vede nelle sue giornate sono le uscite con me o i momenti in cui io gli scrivo. E quindi questa cosa, con il fatto che io vorrei non vederlo più perché comincio a non sopportarlo più mi pesa. Non so come sparire. Nel senso vorrei fortemente sparire dalla sua vita ma non so come farlo, perché mi sento in colpa, che ho troppa paura che possa farsi male in qualche modo".