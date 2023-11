Filippo Turetta torna in Italia: quando e dove è prevista la consegna alle autorità

23 novembre 2023 a

Filippo Turetta verrà consegnato alle autorità italiane sabato 25 novembre, e arriverà a Venezia. A riferirlo è stato il legale del giovane, Giovanni Caruso. Un aereo dell'Aeronautica militare partirà alle ore 8.00 da Roma e arriverà alle 10.00 a Francoforte per prelevare il presunto assassino di Giulia Cecchettin. La partenza dallo scalo tedesco è prevista per le 10.45, con destinazione Venezia. L'avvocato Caruso, del foro di Padova, ordinario di Diritto Penale all'Università degli Studi di Padova, affianca nel collegio difensivo il primo legale, l'avvocato Emanuele Compagno di Dolo (Venezia).

L'importanza della collaborazione tra polizie di diversi Paesi è emersa nel caso dell'arresto di Filippo Turetta in Germania. Lo ha fatto capire il ministro degli Esteri Antonio Tajani, aprendo alla Farnesina la riunione del Comitato interministeriale di Alto livello (Cimin) della Forza di Gendarmeria europea (Eurogendfor). "Abbiamo visto nel caso di un giovane che ha ucciso la fidanzata quanto è stata importante la collaborazione tra forze tedesche e italiane", ha affermato Tajani. "Non vince il bene sul male se non c'è una forte collaborazione tra coloro che sono difensori del bene, della legge, della giustizia e del diritto. Per questo è importante collaborare insieme".