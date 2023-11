Domenica Ercolani, muore a 113 anni la donna più anziana d'Italia

18 novembre 2023 a

Ieri a Pesaro è deceduta Domenica Ercolani, la donna che con i suoi 113 anni e 137 giorni era la persona più anziana d’Italia. La nuova “decana d’Italia” è Claudia Baccarini, di Faenza, che con i suoi 113 anni e 36 giorni è primatista nel Paese. Ercolani ha resistito a due pandemie, due guerre mondiali e un secolo di cambiamenti epocali. Il medico di famiglia, Danilo De Santi, ha descritto al Resto del Carlino la sua morte, causata da "cachessia senile", sottolineando che la donna è essenzialmente "morta di vecchiaia". La sua resistenza fisica ha stupito il medico, che ha rivelato un dettaglio: "Non ha mai preso una medicina in vita sua. È sempre stata una roccia”. Domenica ha rifiutato la pillola della pressione perché disturbava l'armonia del suo fisico.

I primi nove posti della lista dei più longevi, secondo supercentenariditalia.it, sono occupati da donne, mentre il primo uomo, Tripolino Giannini, si trova al decimo posto con 111 anni. Se c'è un segreto di lunga vita che Domenica avrebbe potuto condividere, sarebbe stato il suo motto: "Per stare bene bisogna essere buoni". Una lezione di saggezza che, oltre a lasciare un vuoto nel cuore di coloro che l'hanno conosciuta, rimarrà come una fonte di ispirazione per le nuove generazioni.