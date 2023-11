Pisa, blitz degli studenti pro Palestina: cosa srolotano dalla torre

17 novembre 2023 a

Continuano le manifestazioni a favore della popolazione che, nella Striscia di Gaza, sta facendo i conti con l'orrore della guerra, Nella mattinata di oggi, a Pisa, è scattato il blitz di un gruppo di studenti aderenti ai movimenti antagonisti. Questi hanno superato i controlli e fatto irruzione all'interno della celebre torre per poi srotolare una maxi-bandiera della Palestina. Oggi la protesta ha invaso le vie del centro della città italiana conosciuta in tutto il mondo per l'edificio pendente.

La bandiera è stata fatta sventolare al termine del corteo annunciato dagli attivisti a seguito della mobilitazione partita ieri notte con l'occupazione del Polo Carmignani di Piazza Cavalieri. Il raduno dei manifestanti era previsto stamattina dalle ore 9 in Piazza Guerrazzi. Poi la sfilata, con la tappa davanti al Rettorato sul Lungarno Pacinotti. Infine il blitz sulla Torre, con tanto di l'accensione di un fumogeno.

"In centinaia questa mattina hanno attraversato le strade di Pisa per chiedere un immediato cessate il fuoco per fermare i bombardamenti che stanno colpendo da più di un mese i territori di Gaza. Dopo aver sanzionato il Rettorato dell'Università di Pisa che non ha ancora espresso una posizione pubblica, il corteo ha raggiunto Piazza dei Miracoli dove una bandiera della Palestina è stata esposta dalla Torre in solidarietà al popolo palestinese", si legge sulla pagina Facebook Exploit Pisa.