Clima, “ottobre impazzito”. L'allarme di Copernicus: 2023 anno più caldo di sempre

08 novembre 2023 a

a

a

Clima impazzito a ottobre scorso. Anomalie eccezionali nelle temperature di ottobre stanno portando a far diventare il 2023 l’anno più caldo di sempre. A rilevarlo è stato il Servizio per il Cambiamento Climatico di Copernicus (Copernicus Climate Change Service - C3S) implementato dal centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine per conto della Commissione europea con il finanziamento dell’Ue. Copernicus ha registrato che, riguardo la temperatura superficiale dell’aria e la temperatura superficiale marina del mese appena trascorso, ottobre 2023 è stato il più caldo mai registrato a livello globale, con una temperatura media dell’aria in superficie di 15.30°C, 0.85°C al di sopra della media di ottobre del periodo compreso tra il 1991 e il 2020 e 0.40°C al di sopra del precedente ottobre più caldo, quello dell’anno 2019. La temperatura globale per il mese di ottobre 2023 è stata la seconda più alta di tutti i mesi nel set di dati ERA5, dopo il mese di settembre 2023. Il mese nel suo complesso è stato più caldo di circa 1.7°C rispetto alla media di ottobre del periodo compreso tra il 1850 e il 1900, periodo di riferimento preindustriale.

Video su questo argomento Martellate contro la "Venere Rokeby' di Velzquez: protesta degli attivisti | GUARDA

Da gennaio a ottobre la temperatura media globale per il 2023 è la più alta mai registrata, 1.43°C al di sopra della media preindustriale del periodo compreso tra il 1850 e il 1900 e 0.10°C superiore al periodo equivalente dell’anno solare più caldo (2016). In Europa, l’ottobre 2023 è stato il quarto ottobre più caldo mai registrato, con un aumento di 1.30°C rispetto alla media del periodo compreso tra il 1991 e il 2020. La temperatura media della superficie del mare su 60°S-60°N è stata di 20.79°C, la più alta mai registrata per il mese di ottobre.

Per dar retta agli ambientalisti finiamo sott'acqua

«Il mese di ottobre 2023 ha registrato anomalie di temperatura eccezionali, battendo i quattro mesi precedenti in cui i record di temperatura globale erano già stati ampiamente superati. Possiamo dire quasi con certezza che il 2023 sarà l’anno più caldo mai registrato, attualmente di circa 1.43°C sopra le temperature medie dell’era preindustriale» le dichiarazioni di Samantha Burgess, Vicedirettore del Servizio per il Cambiamento Climatico di Copernicus. Gli esperti sono in stato di massima allerta per i cambiamenti climatici.