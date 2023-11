Campi Flegrei, la verità del ministro Musumeci: possibile allerta superiore

07 novembre 2023 a

«Il quadro complessivo» della situazione del fenomeno del bradisismo nei Campi Flegrei fa «emergere la possibilità che processi in atto possano evolvere ulteriormente. La commissione (Grandi rischi, ndr) pertanto ha ritenuto opportuno che sia l’attività di monitoraggio sia di prevenzione si intensifichino ulteriormente», come anche «le esercitazioni e si preparino all’eventuale necessità di passare rapidamente verso un livello di allerta superiore rispetto all’attuale giallo». Lo ha detto il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, in audizione in commissione Ambiente della Camera.

Dopo aver confermato il livello di allerta gialla, il 27 e 28 ottobre scorso, la Commissione grandi rischi si è riunita per un ulteriore approfondimento sui fenomeni in corso. «In base a quanto emerso e alle valutazioni compiute - ha riferito Musumeci - la commissione ha rilevato che l’insieme dei risultati scientifici "rafforza l’evidenza del coinvolgimento di magma nell’attuale processo bradisismico di sollevamento del suolo, il quale però - ci hanno spiegato gli esperti - non significa la sua presenza in superficie, della quale non ci sarebbero evidenze, bensì il suo ruolo nella dinamica del bradisismo che va dunque continuamente monitorato come si sta già facendo, cioè il fenomeno bradisismo legato all’attività del vulcano".