Maltempo, Giovanni Toti lancia l'allerta: state lontani dalla costa

Maltempo e mareggiate, ancora allerta in Liguria. «La notte è trascorsa senza particolari criticità nonostante la forte pioggia che si è abbattuta su un territorio già fortemente colpito dal maltempo. Rinnoviamo con maggiore forza l’appello rivolto ai cittadini di mantenere comportamenti volti alla massima prudenza, visto che per la giornata odierna è stato emesso avviso di bollino nero per mareggiate intense dal centro meteo funzionale di Arpal. Nei giorni scorsi si sono resi necessari alcuni interventi di soccorso a persone che, in modo sconsiderato, si sono avvicinate al lungomare e sono state travolte dalle onde. Invitiamo tutti a non recarsi lungo la costa per fare foto o video della mareggiata: il pericolo è molto elevato, nessuno deve correre rischi inutili». Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone in merito alle possibili mareggiate previste nella giornata di domenica sulle coste liguri.

Nelle prime ore della notte tra sabato 4 e domenica 5 novembre sono stati raggiunti i picchi di piena del fiume Magra ed Entella con una portata superiore alla precedente allerta ma senza nessun danno. Così come alle 5 di domenica mattina si è raggiunto il picco di piena del Magra a 2.28 mt, leggermente sopra al primo livello di guardia ma senza preoccupazioni. A causa del maltempo, invece, durante la notte di sabato si è verificato il distacco di una parte di roccia ad Orero, in Val Fontanabuona, nella strada comunale in frazione Casareggio. Al momento la strada non risulta percorribile.