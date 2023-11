Alluvione a Prato, terrore nell'inferno d'acqua: "Torna in macchina"

03 novembre 2023

Tra i comuni più colpiti dall'alluvione che messo in crisi la Toscana c'è Prato. In queste immagini drammatiche l'acqua che travolge tutto e il panico dei residenti in città e nelle zone limitrofe di Seano, Campi Bisenzio e Montemurlo. La tempesta Ciaran che ha colpito il Paese ha già causato cinque morti e diversi dispersi. Oggi il Consiglio dei ministri ha dato via libera allo stato di emergenza nazionale per la Toscana, dove, da tutta Italia, sono arrivate le colonne mobili di vigili del fuoco, protezione civile e volontari della Croce rossa. Le vittime sono state registrate in Toscana, la regione che finora ha pagato il tributo maggiore al cattivo tempo: due a Montemurlo, in provincia di Prato, una a Rosignano, nel Livornese, a cui si aggiungono, marito e moglie di Lamporecchio (Pistoia), che risultavano dispersi nel territorio del vicino comune di Vinci (Firenze), dove la loro auto era stata travolta dall’acqua e dal fango. Quattro i dispersi: 3 sono stati segnalati dalla Protezione civile della Città metropolitana di Firenze: due a Vinci e uno a Campi Bisenzio. Una quarta persona dispersa viene segnalata dai carabinieri sempre nel Fiorentino, ancora a Campi Bisenzio, la zona dove si registrano le criticità maggiori.