Maltempo, flagellata anche la Liguria: a Camogli crolla lo storico ristorante

03 novembre 2023 a

Non accenna ad allentarsi la morsa del maltempo che flagella l'Italia. La tempesta Ciaran che ha colpito il Paese ha già causato cinque morti e diversi dispersi. Oggi il Consiglio dei ministri ha dato via libera allo stato di emergenza nazionale per la Toscana, dove, da tutta Italia, sono arrivate le colonne mobili di vigili del fuoco, protezione civile e volontari della Croce rossa. Scatta l'allerta anche in Liguria, dove la crescita delle onde ha scatenato delle vere e proprie mareggiate. Il maltempo ha fatto crollare completamente la struttura di uno storico ristorante sulla spiaggia di Camogli.

La Protezione civile aveva già chiuso la zona ai pedoni tanto che la forte mareggiata che ha colpito il Levante genovese e ha raso al suolo la palafitta del celebre locale 'Golfo Paradiso' non ha coinvolto persone. Non sono stati registrati feriti. Il video, che sta facendo il giro del web e sta spaventando molti cittadini liguri, riprende proprio il momento in cui la struttura in legno improvvisamente crolla a causa della forza delle onde. In pochi secondi, infatti, quello che un tempo era il ristorante 'Golfo Paradiso' non c'è più. Forte è il rumore del mare e del vento.