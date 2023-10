Milano travolta dal maltempo: esonda il fiume Seveso e scattano le evacuazioni

31 ottobre 2023 a

Il maltempo non molla la presa e alta è l'allerta. Una violenta bomba d'acqua si è abbattuta all'alba su Milano. Alle 6, come comunicato dall'assessore alla sicurezza di palazzo Marino, Marco Granelli, il Seveso è esondato. L'acqua ha invaso le strade in zona Niguarda. Allagati anche i sottopassi Rubicone e Negrotto. "L'esondazione durerà per qualche ora", avverte Granelli. Il livello del Lambro è alto ma non è in esondazione. Alcune comunità sono state evacuate. La città di Venezia grazie al Mose è stata risparmiata da un'acqua alta eccezionale di 154 centimetri. Tetti scoperchiati per una tromba d’aria in Versilia, con allagamenti e alberi caduti anche in altre aree della Toscana. Autobrennero chiusa al valico per una frana in Austria.