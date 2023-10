Meta, Facebook e Instagram: quando scatta l'abbonamento e quanto costa

30 ottobre 2023 a

Sarà necessario pagare un abbonamento mensile per usare Facebook e Instagram senza pubblicità. Questa è la novità di Meta, che ha annunciato che renderà concreta la possibilità di usare i due social senza avere il limite degli annunci e degli spot attraverso il versamento di una cifra ogni mese. Al contrario, continueranno a usufruire di questo servizio gratuitamente tutti coloro che però accetteranno inserzioni. "Crediamo fermamente in una internet gratuita supportata dagli annunci e continueremo a offrire l'accesso gratuito ai nostri prodotti e servizi indipendentemente dalle diverse disponibilità economiche. Ci impegniamo a mantenere le informazioni delle persone private e sicure, ai sensi delle nostre normative e del Regolamento Ue sulla protezione dei dati", dichiarano.

"Per ottemperare alle normative Europee in continua evoluzione stiamo introducendo la possibilità di sottoscrivere un abbonamento in Ue, See e in Svizzera. A novembre, offriremo alle persone che utilizzano Facebook o Instagram che risiedono in queste regioni la possibilità di continuare a utilizzare questi servizi personalizzati gratuitamente con la pubblicità, oppure di sottoscrivere un abbonamento per non visualizzare più le inserzioni", aggiunge la piattaforma. Ma quanto costeranno gli abbonamenti? "A seconda che si scelga di attivare l'abbonamento sul web o da mobile il costo sarà rispettivamente di 9,99 euro al mese sul web o di 12,99 euro al mese su iOS e Android. Indipendentemente da dove si effettui l'acquisto, l'abbonamento sarà valido per tutti gli account Facebook e Instagram collegati al Centro gestione account dell'utente", spiega Meta.