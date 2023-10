Calabria, la video-intervista dalla movida è un caso: "Le ragazze? A casa a cucinare"

27 ottobre 2023 a

È diventata un piccolo-grande caso social l'intervista video fatta da un canale YouTube calabrese davanti a un locale. Un format "classico", si intervistano i ragazzi della movida locale che al massimo se ne escono con qualche coro da stadio, ma nell'ultima puntata di Molto.tv qualcosa non va come al solito. Si presenta davanti alla telecamera un ragazzo di Rosarno in trasferta a Cosenza che esordisce dicendo che "gli anni '40 sono stati gli anni migliori. Non esiste che qui una ragazza e un ragazzo escono e ci sono altre persone. La ragazza deve stare a casa, lava e cucina per il marito" afferma il giovane.

A intervistarlo c'è una ragazza visibilmente sgomenta. Gli chiede allora cosa pensa delle ragazze che frequentano il locale: "Qui posso trovare solo ragazze da ridicolizzare". E l'intervistatrice: "Ma sei sicuro di quello che stai dicendo? Io se fossi la tua ragazza dovrei stare a casa a cucinare per te?". A quel punto l'intervistato è in confusione: "Puoi fare quello vuoi, schiavizzami...". Il video ha rapidamente fatto il giro dei social per le affermazioni sessiste dell'intervistato.