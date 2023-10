Piazzapulita, sondaggio Mannheimer su Hamas-Israele: cosa è cambiato in 7 giorni

19 ottobre 2023 a

Cosa pensano gli italiani della situazione esplosiva in Medio Oriente? Renato Mannheimer nel corso della puntata di giovedì 19 ottobre di Piazzapulita, su La7, ha presentato un sondaggio che mostra il trend delle opinioni degli italiani dall'attacco di Hamas a Israele fino agli ultimi avvenimenti. Dal sondaggio Eumetra emerge che la quota di chi non sa se per la crisi ha maggiori responsabilità Hamas o Israele è cresciuta del 2,5 per cento negli ultimi sette giorni, toccando il 43,5 per cento. Il 36,2 per cento accusa i terroristi palestinesi, anche se il dato è il calo del 3,3 per cento. Il 20,3 punta il dito invece sulle politiche di Israele, dato in crescita dello 0,8 per cento. "La gente è scombussolata, specialmente i giovani", spiega il sondaggista nel programma condotto da Corrado Formigli.

Tra gli elettori, "nel Movimento 5 stelle danno più colpa a Israele, nel Pd a Hamas. I più filo-Israeliani? I dem e Fratelli d'Italia, i 5Stelle sono i più vicini alla causa palestinese", spiega il sondaggista. Tra le domande poste al campione, c'è quella se l'eccidio del 7 ottobre da parte di Hamas giustifica l'offensiva di terra della Striscia di Gaza. Secondo i dati di Mannheimer il 49,6 per cento degli italiani pensa di no, mentre è d'accordo con l'incursione militare il 22,1 per cento. Quasi un intervistato su tre, il 28,3 per cento del campione, non ha un'opinione a riguardo.