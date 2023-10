Adolfo Urso e Giuseppe Valditara a EduTech Challenges 2023

10 ottobre 2023 a

Torna l'appuntamento con EduTech Challenges , la conference internazionale per capire il ruolo dell'intelligenza artificiale che si terrà il 26 e 27 ottobre presso l'hub di Talent Garden al quartiere Ostiense di Roma . L'edizione 2023 della rassegna, ideata e organizzata da Talent Garden, il più grande player in Europa nella digital education, sarà l'occasione per ascoltare da esperti di tutto il mondo come stanno cambiando la formazione e il lavoro nell'era di ChatGpt e per ragionare sull'impatto dell'intelligenza artificiale nella vita di tutti i giorni. Saranno presenti il ministro dell'Istruzione e del merito Giuseppe Valditara, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il Direttore e co-fondatore del Centro per l'AI Safety e xAI advisor Dan Hendrycks, il Direttore della Western Europe di Microsoft Hrvoje Klapan e l'Head of Sales di Hugging Face Bassem Asseh. La conference sarà aperta da un contributo di Nick Clegg, President of Global Affair di Meta, sul tema delle tecnologie immersive e dell'AI applicate alla formazione del futuro. Tra gli ospiti ci saranno i super esperti di AI generativa: da Hrvoje Klapan, Modern Work Business Group Lead - Director for Western Europe di Microsoft, che spiegherà come funziona Copilot, l'intelligenza artificiale che completa i documenti del pacchetto Microsoft 365, a Dan Hendrycks, Director e co-founder del Centro per l'AI Safety, una delle associazioni no profit più importanti al mondo in tema di etica e regolamentazione dell'AI. Dall'America interverrà anche Bassem Asseh, Head of Sales di Hugging Face, la startup più importante al mondo in ambito di AI open-source, e da Londra invece arriverà un contributo speciale di Nick Clegg, President of Global Affair di Meta, che spiegherà come il metaverso e l'AI contribuiranno in futuro a un'istruzione e a una formazione "più umana" e soprattutto più efficace. Le conclusioni del dibattito confluiranno nel Libro bianco della Conferenza 2023, rappresentando un'estensione del white paper sul futuro della formazione aziendale elaborato nella scorsa edizione e presentato ad aprile a Bruxelles al Commissario europeo Paolo Gentiloni.