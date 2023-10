Peste suina, il ministro Lollobrigida: 19 milioni per le aziende colpite

03 ottobre 2023 a

Oltre 19 milioni di euro per sostenere la filiera suinicola colpita dalla Psa, la Peste Suina Africana. "Nelle scorse ore ho firmato il decreto che disciplina i criteri per la concessione di aiuti economici attraverso un Fondo ad hoc. Il 60% delle risorse è destinato alle Piccole e medie imprese della produzione agricola, il 40% a quelle del comparto della macellazione e trasformazione. L'obiettivo e' quello di aiutare gli imprenditori che hanno subi'to maggiori danni e che sono impegnati nell'eradicazione dei cinghiali. Sara' Agea a eseguire le erogazioni dei ristori economici", annuncia il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida

"La Peste Suina Africana è un esempio che conferma la necessità della presenza dell'uomo come bio regolatore. Lavoriamo per contenere un fenomeno che potrebbe avere conseguenze negative per il settore suinicolo italiano e mettere a rischio l'export di uno dei nostri prodotti di eccellenza", conclude il ministro Lollobrigida.