Terremoto Campi Flegrei, il boato poi la nuova scossa: sciame sismico in corso

02 ottobre 2023 a

Ancora una scossa avvertita con chiarezza dalla popolazione. Ai Campi Flegrei un nuovo movimento sismico è stato registrato alle 22.08. Una scossa importante di magnitudo 4.0 a una profondità di 3 km. Il terremoto.è stato avvertito nella zona della Solfatara, del Lungomare di Pozzuoli,a Bagnoli. a Fuorigrotta, e nei quartieri della periferia occidentale di Napoli che rientrano a pieno nella caldera vulcanica interessata da mesi da un ritorno dell'attività. La scossa era stata preceduta da un'altra di magnitudo di 1.8. Ache in questo caso, come si apprende, la scossa di terremoto sarebbe stata accompagnata da un boato.

Cosa succede ai Campi Flegrei: " Fenomeno si intensifica"

La scossa ne ha seguite altre, più forti, avvenute ieri. "Come segnalato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei", aveva scritto ieri l'Ingv in una nota. La situazione è preoccupante, come ha riferito nella sua audizione alla Camera il direttore dell'Osservatorio Vesuviano che monitora il vulcano. Si lavora intanto per un piano di evacuazione dei Campi Flegrei che rientrerà in una legge ad hoc che il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, conta di portare al più presto in Cdm. "Naturalmente serve il confronto col Mef per individuare e verificare le risorse: decine di milioni di euro e poi passeremo alla fase operativa", ha sottolineato il ministro all’Adnkronos.