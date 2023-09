Esselunga, cosa spunta al supermercato dopo lo spot: "Per divorziati"

30 settembre 2023 a

Lo spot di Esselunga è diventato un vero e proprio caso. La storia di Emma, la bambina figlia di genitori divorziati che compra una pesca, la regala al papà e dice che è da parte della mamma, è balzata agli onori di cronaca. Il motivo? Per una buona fetta della politica il messaggio promozionale sfrutta e strumentalizza i sentimenti dei più piccoli. In realtà, l'obiettivo della catena di supermercati e del creatore del filmato era quello di lanciare un messaggio di inclusione e di normalità. D'altronde l'hanno affermato anche il premier Meloni e il vicepremier Salvini che lo spot è "toccante". Sui social network non è mancata l'ironia. Nelle ultime ore è spuntata in rete una foto che ha scatenato la reazione divertita degli utenti.

Come anticipato e per chi ancora non l'avesse visto, lo spot di Esselunga ripercorre velocemente un episodio di vita quotidiana di una famiglia separata. Emma, la bambina, quando è il turno del papà, cerca di far riappacificare i genitori regalandogli una pesca e spiegandogli che gliela manda la mamma. E proprio le pesche sono al centro dello scatto sopra citato. In rete circola una foto che ritrae un angolo del supermercato in cui sono posizionate cassette contenenti il frutto estivo "incriminato". Sul cartellino con il prezzo anche una scritta dall'intento ironico: "Peche per divorziati", si legge. Se qualcuno ha apprezzato la mossa con tanto di "Geniale!", qualcun altro ha puntato il dito contro l'autore o l'autrice di questo scherzetto: "Lucrano su tutto".