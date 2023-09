Temu, scatta l'allarme spionaggio per l'app di e-commerce: "Non scaricatela"

29 settembre 2023 a

Non si parla d'altro tra gli amanti dello shopping. Temu, il mercato online gestito da una società di e-commerce cinese, sta rivoluzionando il mondo degli acquisti. Sebbene esistessero già tanti siti con un vasto assortimento di merce e prezzi stracciati, questo ha sicuramente cambiato le regole del gioco per un'offerta di prodotti di ogni genere e per i costi degli stessi, accessibili praticamente a tutti. Ma perché negli ultimi giorni l'app di Temu è balzata agli onori di cronaca? Secondo Grizzly Research, società di analisi del mercato azionario di New York, la piattaforma made in China sarebbe uno spyware aggressivo pronto a spiare ogni utente.

PDD Holdings, con sede a Shanghai, è la società proprietaria di Temu. La piattaforma, che ha riscontrato un successo senza eguali, è stata attivata per la prima volta negli Stati Uniti nel settembre 2022, per poi attirare qualche mese più tardi anche altri mercati occidentali, Italia compresa. Dagli Usa è arrivato un avvertimento: “Crediamo che la PDD sia un’azienda fraudolenta in via di estinzione e che la sua app per lo shopping Temu sia uno spyware abilmente nascosto che rappresenta un’urgente minaccia alla sicurezza per gli interessi nazionali degli Stati Uniti”, si legge nel paper.

Per chi non lo sapesse già, lo spyware è software che ruba i dati degli utenti senza il loro consenso e li rivende altrove. “Si stima che Temu stia perdendo $ 30 per ordine. La spesa pubblicitaria e i costi di spedizione (1-2 settimane dalla Cina, consegna rapida negli Stati Uniti) sono astronomici. Ti viene da chiederti come questa attività potrebbe mai essere redditizia. La risposta è implicita: Temu recupera i costi vendendo i dati rubati ai clienti”, si legge sullo studio di Grizzly Research. Il consiglio degli esperti è quello di non scaricare l'app o, se è già stato fatto, di disinstallarla.