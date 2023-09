Esselunga, parla l'attore dello spot della pesca. Cosa dice il papà

28 settembre 2023 a

Lo spot Esselunga fa ancora parlare di sé. La bimba figlia di genitori separati ha spaccato la politica italiana tra chi elogia lo spot e chi lo critica. Adesso prende la parola l'attore che interpreta la parte del papà, Mauro Santopietro: «Ho ricevuto tanti messaggi di solidarietà, tante pacche sulle spalle. Io e la mia collega interpretiamo una coppia che si è divisa e lo spot, che dura quasi 2 minuti, è quasi un atto rivoluzionario: 2 minuti è un tempo rarissimo per una pubblicità, è quasi un cortometraggio e grazie a questa durata consente di riflettere su quel che si vede». Così a Rai Radio1, ospite di "Un Giorno da Pecora", Mauro Santopietro, l’attore che, nel ruolo di un papà, recita nello spot della Esselunga che ha fatto parlare in questi giorni.

Se questo spot avrà un sequel?: «Sto cercando di proporlo: potrebbe prevedere che io vada alla Esselunga a comprare una busta intera di pesche. Non so se me lo faranno mai fare…». Nello spot chi tra moglie e marito ha deciso di ’romperè con l’altro? «Non si sa, ma quello che vuole trasmettere lo spot è il diritto per una bambina di fare dei tentativi di far riappacificare i propri genitori, anche attraverso una semplice pesca». Sulle posizioni prese dalla politica che ha visto lo spot dal centrodestra mentre il centrosinistra è stato più critico «mi spiace per entrambe le posizioni - dice -, lo spot è un prodotto culturale che dovrebbe far riflettere e non spingere a giudicare». «. Lei nella vita invece è single, separato o sposato? "Sono impegnato...", ha chiosato l’attore a "Un Giorno da Pecora".