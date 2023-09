Ciro Grillo, colpo di scena al processo: chi si presenta in aula

22 settembre 2023 a

a

a

Colpo di scena nel processo che vede imputati Ciro Grillo, il figlio del fondatore del M5S e suoi tre amici genovesi Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria, per violenza sessuale di gruppo. Si è presentata in aula, a sorpresa, anche la seconda presunta vittima della violenza sessuale di gruppo che sarebbe avvenuta nel luglio del 2019 in Costa Smeralda, la ragazza italo-norvegese che oggi ha 23 anni. Assistita dall’avvocata Giulia Bongiorno, parte civile nel processo, la giovane però non è potuta rimanere in aula perché teste del processo e quindi ha dovuto lasciare l’udienza. La ragazza è stata accompagnata in un luogo protetto. Oggi è stata sentita l’altra presunta vittima.

Omicidio confessato sulla scheda elettorale: l'assurda storia, esito mai visto

«Ora devo farmi tanta, tanta forza…», le parole della giovane, apparsa con il volto coperto da una mascherina. Come detto i legali della difesa si sono opposti alla sua presenza al processo e così il Presidente del Tribunale Marco Contu ha invitato la ragazza a uscire dall’aula. Un’apparizione del tutto inaspettata nelle ore chiave del processo.