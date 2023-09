Mercato immobiliare con prezzi alle stelle. Udicon: mezzo milione di case contro caro affitti

18 settembre 2023 a

Il mercato immobiliare sta vivendo una crisi terribile, con prezzi elevatissimi e una situazione critica per gli italiani. A lanciare l’allarme è il presidente nazionale Udicon, Martina Donini: “La crisi abitativa per studenti e famiglie perdura nel nostro Paese da oltre tre decenni e sta avendo un impatto significativo sulla vita quotidiana dei cittadini italiani. L'aumento inarrestabile dei canoni di locazione e dei prezzi degli immobili continua a colpire le città italiane, gettando nell'incertezza chiunque cerchi una casa. Il mercato immobiliare è nel caos, con prezzi al metro quadro che raggiungono livelli insostenibili e un calo deciso nelle compravendite. Questo quadro è ulteriormente aggravato dall'ennesimo rialzo dei tassi di interesse che rende sempre più arduo accedere ai mutui, facendo lievitare i costi degli affitti e lasciando numerosi appartamenti vuoti”.

“È cruciale aumentare l'offerta di edilizia residenziale sociale, soprattutto per le fasce più vulnerabili della nostra società. Abbiamo bisogno di un nuovo Piano casa che - la proposta lancia da Donini - preveda la creazione di almeno mezzo milione di nuove unità abitative attraverso riqualificazioni e dismissioni. Apprezziamo l'attenzione del Governo su questo tema e il provvedimento proposto, ma riteniamo che non risolva completamente la questione. Non possiamo permettere che la crisi abitativa continui a minacciare la stabilità delle famiglie. È ora che le Istituzioni si impegnino concretamente a risolvere questo problema che affligge milioni di italiani”. La situazione si è fatta ancora più difficile dopo il decimo aumento consecutivo dei tassi d’interesse voluto dalla Bce per contrastare l’inflazione.