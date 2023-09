Lunedì nero per i trasporti: sciopero nazionale previsto il 18 settembre

15 settembre 2023 a

a

a

Lunedì 18 settembre è previsto uno sciopero nazionale dei trasporti indetto da diverse organizzazioni sindacali come Cub trasporti, Sgb, Cobas lavoro privato, Adl Cobas e Faisa Confail. Previsti disagi in tutta la penisola per milioni di cittadini che utilizzano la mobilità pubblica per gli spostamenti quotidiani. L'astensione dalle prestazioni lavorative colpirà le fasce comprese tra le 8.30 e le 17.00 e tra le 20.00 e fine servizio. Nelle medesima giornata, spiega in una nota Cotral, "le Organizzazioni sindacali Orsa Tpl e Usb hanno proclamato uno sciopero di 4 ore con astensione dalle prestazioni lavorative dalle 8.30 alle 12.30". Le modalità e gli orari saranno gli stessi in tutte le città.

A Roma coinvolte Atace i bus di Roma Tpl e Cotral, mentre a Milano potranno incrociare le braccia i dipendenti Atm. A Napoli previsti invece disagi per i mezzi Eav e Anm. Problemi anche in molte altre città come Torino, Genova, Bologna e Firenze.