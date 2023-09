Venezia salva dalla black list Unesco: "Sventata manovra politica"

14 settembre 2023 a

Venezia non entrerà nella black list dell'Unesco. L'organizzazione ha deciso che la Serenissima non fa parte del patrimonio mondiale "in pericolo" e non sarà quindi inserita tra i 55 siti considerati a rischio, in questo caso a causa della forte pressione esercitata dai flussi turistici e dall'innalzamento delle acque. Soddisfatto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. "Il comitato del Patrimonio Mondiale riunito a Riad, in Arabia Saudita, ha deciso di non iscrivere il sito nella lista del patrimonio Unesco in pericolo. Il lavoro di squadra svolto in questi mesi dal Ministero della Cultura insieme al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, alla Regione Veneto, al Comune di Venezia e alle istituzioni che compongono localmente il Comitato di Pilotaggio del sito, ha fermato un’indebita manovra puramente politica - afferma il ministro - priva di un ancoraggio su dati oggettivi".

All'Italia in ogni caso è stato chiesto di porre particolare attenzione alla conservazione di Venezia. "L’organo dell’Unesco ha rilevato che il sito deve affrontare importanti sfide legate alla complessità del suo ecosistema - spiega Sangiuliano - Ha per questo chiesto all’Italia di proseguire con determinazione nell’azione di tutela del sito e l’ha incoraggiata a invitare l’Unesco e i suoi organi tecnici a svolgere una missione conoscitiva a Venezia, che potrà essere utile per avere un quadro aggiornato dello stato di conservazione del sito e della strategia messa in atto dal governo nazionale e locale per garantirne la migliore salvaguardia".

Sollevato anche il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, che evidenzia come quella dell'Unesco sia stata una decisione "presa all'unanimità". Venezia "non è a rischio - commenta Brugnaro su X - È stato contraddetto il rapporto fuorviante della commissione. Il mondo ha capito tutto il lavoro che abbiamo fatto per difendere la nostra città. Qualcuno dell’opposizione a Venezia ancora no. Un grazie particolare al ministro Gennaro Sangiuliano. Grande amico mio e di Venezia".