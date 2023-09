Sbarchi a Lampedusa, finalmente parla l'Ue: "Italia conti su di noi"

14 settembre 2023 a

a

a

Sulla crisi dei migranti "l'Italia può contare sull'Unione europea". Lo scrive su X Ylva Johannson, commissaria europea agli Affari interni. "Stiamo assistendo a una situazione davvero impegnativa a Lampedusa - commenta Johannson - È una questione europea che necessita di una risposta europea. Ho parlato oggi con il ministro dell’Interno italiano, Matteo Piantedosi, per conoscere il suo punto di vista sugli ultimi sviluppi e su come possiamo collaborare e supportare al meglio. L’Italia può contare sull’Ue".

In serata intanto è attesa a Lampedusa Marion Marechal, numero due del partito di estrema destra francese Reconquete. Marechal intende "dare il mio sostegno all’Italia". La Francia, ha aggiunto, "deve schierarsi al fianco dell’Italia per chiedere che Frontex torni a svolgere il ruolo per il quale esiste, pattugliare le frontiere europee, promuovere un’operazione militare come avrebbe dovuto essere Sophia nel 2015 e cooperare con il governo".