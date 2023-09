Alto Adige, 14enne violentata. Ambrosi: "Sono inorridita, niente sconti"

13 settembre 2023 a

Una ragazza di 14 anni è stata violentata da due uomini durante una festa di paese in Alto Adige. Il fatto, riporta il Corriere dell'Alto Adige, è avvenuto lo scorso luglio ed è stato denunciato dalla vittima. I due uomini, residenti fuori regione, avrebbero prima molestato una ragazza e poi violentata un'altra. La località non è stata divulgata, per tutelare la privacy delle vittime. "Come sempre quando si sente parlare di stupri e violenze sessuali sulla stampa, si ha l'impressione di avere a che fare con cose lontane, che non mai potrebbero succedere in casa propria. Purtroppo, però non è così. Una cosa del genere non sarebbe dovuta succedere. Ed è nostro preciso dovere fare qualcosa, perché non si ripeta mai più. Io stesso farò il possibile, chiedendo di intensificare i controlli", ha detto il sindaco della località.

Ora, Alessia Ambrosi, ha commentato così l'ultima vicenda di stupro: "La notizia riportata oggi da organi di stampa sullo stupro di una ragazzina di 14 anni, poco più di una bambina, durante una festa di paese in Alto Adige mi lascia totalmente inorridita, si tratta un devastante sfregio a tutta la nostra comunità". La deputata di Fratelli d'Italia eletta in Trentino-Alto Adige ha aggiunto: "Nell'esprimere alla famiglia della vittima di questo terribile atto di violenza tutta la nostra vicinanza e solidarietà, ci auguriamo che la magistratura persegua i colpevoli con la massima sollecitudine e con il massimo rigore previsto dalle leggi, senza sconti".