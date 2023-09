Meteo, ecco il crollo delle temperature: "Perturbazione atlantica", c'è la data

11 settembre 2023 a

L'autunno è finalmente alle porte, non solo sul calendario ma anche dal punto di video del meteo. Le ultime previsioni riportano infatti di un prossimo "crollo delle temperature", spiegano gli esperti de IlMeteo.it che anticipano cosa accadrà nei prossimi giorni in Italia dal punto di vista atmosferico. Siamo nella seconda decade del mese ma fa ancora caldo, e "anche l'inizio di questa settimana sarà caratterizzato da un contesto ancora tipicamente estivo, con le temperature massime che entro Martedì 12 potranno salire fino a toccare picchi prossimi ai 35/36°C al Centro e fino a 33/34°C sulla Valle Padana", spiegano i meteorologi.

Ma quando finirà il caldo? La data da segnare è a metà della settimana, quando "l'anticiclone comincerà a perdere di energia" sotto la spinta di correnti atlantiche. L'aumento dell'instabilità si vedrà da mercoledì 13 settembre, "dapprima su Alpi, Prealpi e alte pianure del Nord Italia, in seguito anche sulla Sardegna". Contestualmente, avremo un crollo delle temperature fino a 10 gradi, per esempio nelle aree più interne e settentrionali della Sardegna. Processo che continuerà tra giovedì 14 e venerdì 15 settembre. Per avere temperature più in linea con la stagiona autunnale bisognerà così aspettare il prossimo fine settimana, quando al Nordovest, sul comparto tirrenico del Centro e sulla Sardegna la perturbazione atlantica porterà i suoi effetti.